В Киеве полковника ВСУ осудили на 13 лет за госизмену

Полковник два года провел в плену у боевиков, которые принуждали его к сотрудничеству.

Шевченковский районный суд города Киева 7 апреля приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника Ивана Безъязыков за сотрудничество с боевиками. Об этом сообщает “Медийная инициатива за права людей“.

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Адвокат Безъязыкова Олег Веремеенко заявил, что защита готовит апелляцию на приговор.

Отмечается, что Безъязыков уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками. По словам полковника, боевики заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни ее гражданам.

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Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене. Ни один свидетель не свидетельствовал о его сотрудничестве с боевиками.

Для справки. В августе 2014-го Безъязыков попал в плен. Он и еще двое офицеров пошли к боевикам с “белым флагом“ и договорились о том, чтобы забрать тела погибших военных. Однако другие боевики взяли их в плен.

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В июле 2016 года – после почти двух лет плена – было объявлено об освобождении Безъязыкова после спецоперации СБУ.

Впрочем, уже в декабре 2016 года военного разведчика задержали по подозрению в государственной измене – его обвинили в сотрудничестве с боевиками так называемой “ДНР“. Его взяли под стражу и с тех пор он находится в СИЗО.

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По данным Службы безопасности, Безъязыков еще в плену перешел на сторону боевиков и передал им информацию о передвижении украинских военных. СБУ обнародовала запись якобы телефонного разговора полковника с кем-то из боевиков.

Напомним, в Ровно на 12 лет посадили агента ФСБ, застрелившего ветерана АТО. По заданию российских спецслужб мужчина должен был собирать разведданные и убивать АТОшников.

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