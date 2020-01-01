Во Львове бомж зарезал лидера украинской рок-группы: Детали

Бездомный убил музыканта ради наживы.

Лидера украинской рок-группы “Лесик Band“ Александра Дацюка зарезали во Львове. Бомж ударил его ножом ради наживы, врачам не удалось спасти жизнь музыканту. Об этом сообщил глава ОО “Варта-1“ Игорь Зинкевич у себя в Facebook.

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Как сообщается, инцидент произошел около 21:00 вторника, 7 апреля, на улице Героев УПА. В полиции рассказали, что на остановке общественного транспорта бомж напал на Александра Дацюка и нанес два удара в область сердца. Врачи оказались бессильны.

Полицейские задержали убийцу и изъяли нож. Проводятся следственные действия.

Скриншот facebook.com/Игорь Зинкевич

Дочь музыканта Кристина Дацюк также подтвердила гибель отца на своей странице в Facebook. Из-за карантинных мер громких прощаний с рок-исполнителем не будет.

Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка, - написала она.

Скриншот facebook.com/Кристина Дацюк

Напомним, ранее сообщалось, что известный джазмен умер от коронавируса. Мэр Нового Орлеана назвала музыканта “легендой“. Джазмен скончался на 86 году жизни от пневмонии.

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