В Нацбанке предупредили о новой схеме обмана украинцев.

В Украине активизировалась мошенники. Они массово рассылают украинцам смс-сообщения от имени банков с предложением получить государственную помощь в размере 24 тыс грн. Об этом сообщает НБУ.

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“Для получения “государственной помощи“ мошенники требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию. Содержание таких сообщений может отличаться, однако их цель одинакова - получение персональных данных граждан“ - говорится в сообщении.

Как не попасть на афериста: Советы НБУ

⛔️ не отвечайте на такие сообщения;

⛔️ не звоните по указанным номерам;

⛔️ не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

⛔️ не разглашайте и не пересылайте никому свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

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“Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетов“ - подытожили в Нацбанке.

Будьте бдительны, внимательны и осторожны!

Мошенники рассылают украинцам смс и обещают 24 тыс грн - НБУ НБУ

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что с начала введения карантина в Украине существенно снизился уровень преступности, однако активизировались мошенники.