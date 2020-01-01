Суды отказываются штрафовать украинцев за нарушение карантина

Лишь в одном из десяти случаев суды назначают штрафы по составленным полицией протоколам.

В подавляющем большинстве случаев судьи отказываются назначать штраф по административным протоколам, которые полиция выписывает нарушителям карантина. Об этом говорится в материалах адвокатского объединения “OK LEGAL“.

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Так, по состоянию на 6 апреля в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение карантина. Из этого числа судом признаны виновными и оштрафованы только 32 гражданина.

В 212 случаях постановлениями судов материалы дела о привлечении лица к административной ответственности возвращены в полицию на доработку, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям Кодекса об административных правонарушениях.

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Еще в 10 случаях материалы дела направлены в другую судебную инстанцию. 106 постановлений – закрыты в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

7 постановлениями закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения. В еще 10 случаях лица освобождены от административной ответственности по ст.44-3 КоАП в связи с малозначительностью.

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Для справки. Согласно последним изменениям в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф за нарушение карантинных мер в размере от 17 до 34 тысяч гривен для рядового гражданина и от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц.

Однако в некоторых ситуациях к нарушителю может быть применен не административный, а уголовный кодекс, где предусмотрены уже более суровые меры: штраф до 51 тысячи гривен, арест на полгода, а в самых тяжелых случаях (если нарушение привело к гибели людей) – лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, с начала введения карантинных мер на территории Украины полицейские составили 3922 административных протокола на лиц, нарушивших карантин. Кроме того, расследуется 46 уголовных производств.

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