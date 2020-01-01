Заседание Кабмина 8 апреля: Прямая трансляция

Заседание должно было начаться в 13:00.

В среду, 8 апреля, состоится очередное заседание Камбина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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По словам министра Кабмина Олега Немчинова, сегодня правительство рассмотрит вопрос борьбы с пандемией. Также сегодня возможно будут повышены административные штрафы для поджигателей сухостоя.

“Мы инициируем перед Верховной Радой Украины поднятие админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализацию наказания за такие действия! Невинные, на первый взгляд, для наших граждан “шашлыки“ и сожжение листьев загрязняют не только воздух, а и уничтожает гектары лесов“ - отметил он.