"Политический терроризм": Гончарук раскритиковал правки к закону о банках

Бывший премьер резко раскритиковал нардепов, подавших 16 тысяч правок в закон о банках.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук раскритиковал народных депутатов, которые подали к законопроекту о банках 16 тысяч правок. По его мнению, данные действия могут привести к дефолту. Об этом Гончарук сообщил в Телеграм в среду, 8 апреля.

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“Блокирование работы парламента минимум на полгода - это срыв переговоров по новой программе с МВФ, что серьезно повышает вероятность дефолта. Этот сценарий последовательно разыгрывают те же силы, для которых наше правительство было костью в горле“ - отметил он.

По мнению Гончарука, международная помощь является очень важной для Украины. Он считает, что без средств МВФ нашей стране придется “печатать новые деньги“.

А это в конечном итоге приведет к быстрому развертыванию инфляционных процессов и обесцениванию гривны - отметил он

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“Политический терроризм - именно такая аналогия приходит в голову, когда начинаешь анализировать ситуацию вокруг рассмотрения законопроекта “о банках“. А переговоров с террористами не ведут“ - подытожил бывший премьер.

Ранее Гончарук спрогнозировал доллар по 40 грн в случае дефолта.

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