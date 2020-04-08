Минцифры покажет сериал, как оплачивать коммуналку онлайн

Министерство цифровой трансформации подготовило образовательный сериал.

Минцифры покажет сериал “Оплата коммуналки онлайн.Оставайся дома“. Сериал будет состоять из семи серий. Видео можно будет посмотреть на Youtube-странице Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в среду, 8 апреля.

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"Цель сериала - научить граждан, особенно людей преклонного возраста, различным способам оплаты коммунальных платежей, не выходя из дома. Оплата коммунальных платежей онлайн - это единственный безопасный для здоровья вариант оплаты во время карантина" - говорится в сообщении.

Участие в сериале принял заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк - отмечено в сообщении

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"Темы серий охватывают оплату коммунальных платежей на сайтах коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах банков, в мобильных приложениях банков" - подытожили в Минцифре.

Ранее сообщалось о том, куда обращаться, если в платежках появились огромные суммы за коммунальные услуги.

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