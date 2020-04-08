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Минцифры покажет сериал, как оплачивать коммуналку онлайн

Комментариев: 12
Министерство цифровой трансформации подготовило образовательный сериал.
Минцифры покажет сериал, как оплачивать коммуналку онлайн
Минцифры покажет сериал, как оплачивать коммуналку онлайн
Минцифры

Минцифры покажет сериал “Оплата коммуналки онлайн.Оставайся дома“. Сериал будет состоять из семи серий. Видео можно будет посмотреть на Youtube-странице Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в среду, 8 апреля. 

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"Цель сериала - научить граждан, особенно людей преклонного возраста, различным способам оплаты коммунальных платежей, не выходя из дома. Оплата коммунальных платежей онлайн - это единственный безопасный для здоровья вариант оплаты во время карантина" - говорится в сообщении.

Участие в сериале принял заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк - отмечено в сообщении

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"Темы серий охватывают оплату коммунальных платежей на сайтах коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах банков, в мобильных приложениях банков" - подытожили в Минцифре. 

Ранее сообщалось о том, куда обращаться, если в платежках появились огромные суммы за коммунальные услуги

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Теги: сериал, коммуналка, минцифры
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Комментариев (12)
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ПродувКротов    08.04.2020, 13:55
Оценка:  +17
ПродувКротов
А нет ли в минфине сериала -"КАК НЕ НАЧИСЛЯТЬ КОМКНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА" ? Занятный был бы фильмец. Уверен, очень многие бы его посмотрели.
МаксимУм    08.04.2020, 14:11
Оценка:  +15
МаксимУм
Есть прекрасный сериал "Как вродердамить+ народ во время войны"...
ПродувКротов    08.04.2020, 14:22
Оценка:  +12
ПродувКротов
Вам видимо дубинский все мозги изнасиловал своими сказочками. Формула Роттердам + исключительно нормальный способ ценообразования. Это даже тупой квартальный клоун подтвердил. Вы своего клоуна слушаете или нет ? Создается впечатление, что нет.
Путин-Xyйло    08.04.2020, 15:09
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
МаксимУм Просветите что "не так" с Роттердам+?
ВосставшийИзБана    08.04.2020, 13:45
Оценка:  +17
ВосставшийИзБана
Зачем? Я уже несколько лет так оплачиваю.
Путин-Xyйло    08.04.2020, 15:15
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
У Вас цифры не такие
Путин-Xyйло    08.04.2020, 13:42
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
В главной роли Гол0вАлоТька?
Ser7    08.04.2020, 13:41
Оценка:  +22
Ser7
Зачем показывать?
Лучше денег на коммуналку бы раздали.Или отменили НДС на коммуналку.
МаксимУм    08.04.2020, 13:36
Оценка:  +21
МаксимУм
А сериал "Чем оплачивать" когда покажут?
ПродувКротов    08.04.2020, 13:58
Оценка:  +17
ПродувКротов
В следущем году бубочка снимет такой фильмец. Рабочее название - "Неправильный выбор, или как плохо быть нищим" .
ВосставшийИзБана    08.04.2020, 14:05
Оценка:  +19
ВосставшийИзБана
"Янелох или как плохо быть идиотом".
ПродувКротов    08.04.2020, 14:22
Оценка:  +12
ПродувКротов
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