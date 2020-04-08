Министр спорта объяснил, можно ли выходить на пробежку

В Украине запрещено посещать спортивные площадки и парки, но пробежки разрешены.

Выходить на пробежку во время карантина не запрещено, однако следует учитывать ряд ограничений. Об этом в эфире “Суспільного“ рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

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“По одному, по двое могут люди бегать, выходить минут на 30 на прогулки, заниматься спортом. Самое важное — не забегать на спортивные площадки, чтобы не было контакта с металлическим или другим спортивным снаряжением. Важно, чтобы выдерживали дистанцию, не стояли возле людей“, - рассказал Гутцайт.

Министр добавил, что профессиональные спортсмены ищут возможность для продолжения тренировок, чтобы подготовиться к перенесенной на 2021 год Олимпиаде.

Не только мы остановились, весь мир остановился и не готовится профессионально. Поэтому надо выходить из этой ситуации, находить условия, чтобы тренироваться, - сказал Гутцайт.

Для справки. С 6 апреля Кабмин ужесточил правила карантина в связи с угрозой коронавируса. Среди прочего введен запрет на посещение спортивных площадок и парков.

Напомним, на днях сразу 10 полицейских участвовали в задержании киевлянина Валентина Бурьянова, который вплавь пытался добраться до закрытой для посещений спортплощадки в Гидропарке.

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