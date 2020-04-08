Президент Украины выступил против смягчения ограничительных мер перед Пасхой.

Зеленский: Сейчас говорить о смягчении карантина нельзя Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого было принято решение о невозможности послабления карантинных мер. По мнению чиновников, нельзя смягчать карантин перед Пасхой, когда существует угроза скопления людей. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в среду, 8 апреля.

По словам президента, карантинные меры являются спасением для украинцев.

Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так стремительно - подчеркнул президент

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Для поддержки малообеспеченных граждан Кабмин разработал специальную программу выплат. В частности, пенсионерам с выплатами до пяти тысяч гривен, доплатят по тысяче. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

По поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Зеленский: Сейчас говорить о смягчении карантина нельзя Офис президента

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавируса. 35 человек вылечились, а 52 погибли.

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