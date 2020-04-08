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Зеленский: Сейчас говорить о смягчении карантина нельзя

Комментариев: 5
Президент Украины выступил против смягчения ограничительных мер перед Пасхой.
Зеленский: Сейчас говорить о смягчении карантина нельзя
Зеленский: Сейчас говорить о смягчении карантина нельзя
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого было принято решение о невозможности послабления карантинных мер. По мнению чиновников, нельзя смягчать карантин перед Пасхой, когда существует угроза скопления людей. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в среду, 8 апреля. 

По словам президента, карантинные меры являются спасением для украинцев. 

Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так стремительно - подчеркнул президент

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Для поддержки малообеспеченных граждан Кабмин разработал специальную программу выплат. В частности, пенсионерам с выплатами до пяти тысяч гривен, доплатят по тысяче. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль. 

По поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Зеленский: Сейчас говорить о смягчении карантина нельзя
Зеленский: Сейчас говорить о смягчении карантина нельзя
Офис президента

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавируса. 35 человек вылечились, а 52 погибли. 

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Теги: Зеленский, карантин
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Комментариев (5)
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Noblesse_obliger    08.04.2020, 15:18
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Снова квартальный клоун спутал реал с кварталом!!!
ВосставшийИзБана    08.04.2020, 14:13
Оценка:  +14
ВосставшийИзБана
Эти ограничения прав граждан произведены с нарушением законов. Напомню, что артикль обещал, что если нарушит закон, то уйдет сам. Опять соврал? Почему ему не напомнят про его обещания?
ВосставшийИзБана    08.04.2020, 14:12
Оценка:  +17
ВосставшийИзБана
А он в маске хорошо смотрится. Если бы под маску еще и кляп засунуть и ручонки связать .....
МиЗдобулиАфрику    08.04.2020, 14:05
Оценка:  -22
МиЗдобулиАфрику
Идиот,карантин очень многие не соблюдают,положив на него с прибором.Гуляют без масок как и раньше,песочницы на детских площадках тоже не пустуют,полоумные мамочки этих детей без масок...НИКТО КАРАНТИН НЕ КОНТРОЛИРУЕТ!
ВосставшийИзБана    08.04.2020, 14:11
Оценка:  +16
ВосставшийИзБана
У меня вод окнами какой-то дедушка с внучкой лазит в траве, где гадят собаки и нарики бросают шприцы. Наверно клещей собирают. И все потому что на детской площадке гулять нельзя.
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