В Украине создадут Совет по вопросам экономического развития

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 8 апреля.

Украинские министры поддержали создание специального Совета по вопросам экономического развития. Данное ведомство должно объединить усилия государственной власти и экспертной среды. Решение принято в среду, 8 апреля.

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“В экономический Совет под моим председательством войдут ведущие специалисты и ученые“ - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Данный орган будет разрабатывать механизмы решения проблемных вопросов в сфере экономики. Совет также займется созданием благоприятных условий для ее развития.

Ранее Милованов призвал выплатить безработным по 5 тыс грн. “Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а безработным“ - считает Милованов.

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