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В Украине создадут Совет по вопросам экономического развития

Комментариев: 2
Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 8 апреля.
Премьер Денис Шмыгаль
Премьер Денис Шмыгаль
Скриншот

Украинские министры поддержали создание специального Совета по вопросам экономического развития. Данное ведомство должно объединить усилия государственной власти и экспертной среды. Решение принято в среду, 8 апреля. 

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“В экономический Совет под моим председательством войдут ведущие специалисты и ученые“ - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Данный орган будет разрабатывать механизмы решения проблемных вопросов в сфере экономики. Совет также займется созданием благоприятных условий для ее развития.

Ранее Милованов призвал выплатить безработным по 5 тыс грн. “Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а безработным“ - считает Милованов.

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Теги: Кабмин, экономика
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Комментариев (2)
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Noblesse_obliger    08.04.2020, 15:17
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Шлепар,ты не пионер в этом деле,бубочка уже страну в смартфоне обещал,да и о бизнесе много трандел,а по факту....!!!
ПродувКротов    08.04.2020, 14:35
Оценка:  +9
ПродувКротов
ЕЩЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ ПО ОТМЕНЕ КОМУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА. С этого кабмин должен был бы начать свое совещание, если это действительно украинский кабмин, а не одного олигарха, разыскиваемого ФБР.
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