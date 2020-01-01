В Ровно трое сотрудников СБУ попали в больницу с COVID-19

Всего в области выявлено 44 случая заражения, 6 человек погибли.

В Ровно зафиксировали COVID-19 сразу у нескольких сотрудников СБУ, их госпитализировали и провели дезинфекцию. Об этом сообщил заместитель главы Ровенской обладминистрации Сергей Подолин в эфире “ТСН“.

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“В самом учреждении установлены карантинно-ограничительные мероприятия в связи с заболеванием сотрудников. Силами ГСЧС было обработано помещение. Закрыта столовая в учреждении“, - сообщил чиновник.

В целом на Ровенщине к настоящему моменту подтверждены 44 случая коронавируса. В регионе уже шесть смертей от этой болезни.

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Село Тынное в Сарненском районе, где зафиксировали вспышку коронавируса, до сих пор закрыто для въезда и выезда. Впрочем, есть уже трое выздоровевших селян, их из больницы выписали. Среди вылечившихся есть пациент 1944 года рождения.

Между тем в Ровно ужесточили контроль за соблюдением карантина: по распоряжению городского головы, созданы специальные группы полиции и ГСНС, которые будут следить за ситуацией в парках и зонах отдыха, в том числе с помощью дронов.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19. Всего к настоящему моменту заболели 1668 человек.

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