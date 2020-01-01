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Власти Луцка разрешили открыть часть магазинов и сервисов

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Горсовет разрешил работать магазинам бытовой химии, семян и садоводческих материалов, а также мастерским по ремонту обуви.
Луцкий городской совет смягчил условия карантина
Луцкий городской совет смягчил условия карантина
EРA/UPG

Луцкий городской совет смягчил условия карантина и позволил работать некоторым магазинам и предприятиям сферы услуг. Соответствующее решение депутаты приняли в среду, 8 апреля, во время внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе, передает издание Волинь.Post.

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В частности, депутаты разрешили работать:

  • магазинам бытовой химии;
  • магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;
  • веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта немало жителей города пересели на велосипеды);
  • магазинам и мастерским оптики;
  • мастерским по изготовлению ключей;
  • мастерским по ремонту обуви.

Напомним, премьер Шмыгаль уверен, что карантин в Украине продлят до начала мая. Глава правительства отрицает возможность досрочного снятия карантинных ограничений.

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Теги: магазин, Луцк, карантин, коронавирус, горсовет
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Источник: korrespondent.net

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