Власти Луцка разрешили открыть часть магазинов и сервисов

Горсовет разрешил работать магазинам бытовой химии, семян и садоводческих материалов, а также мастерским по ремонту обуви.

Луцкий городской совет смягчил условия карантина и позволил работать некоторым магазинам и предприятиям сферы услуг. Соответствующее решение депутаты приняли в среду, 8 апреля, во время внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе, передает издание Волинь.Post.

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В частности, депутаты разрешили работать:

магазинам бытовой химии;

магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;

веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта немало жителей города пересели на велосипеды);

магазинам и мастерским оптики;

мастерским по изготовлению ключей;

мастерским по ремонту обуви.

Напомним, премьер Шмыгаль уверен, что карантин в Украине продлят до начала мая. Глава правительства отрицает возможность досрочного снятия карантинных ограничений.

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