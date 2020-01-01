Власти Луцка разрешили открыть часть магазинов и сервисов
Горсовет разрешил работать магазинам бытовой химии, семян и садоводческих материалов, а также мастерским по ремонту обуви.
Луцкий городской совет смягчил условия карантина и позволил работать некоторым магазинам и предприятиям сферы услуг. Соответствующее решение депутаты приняли в среду, 8 апреля, во время внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе, передает издание Волинь.Post.
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В частности, депутаты разрешили работать:
- магазинам бытовой химии;
- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;
- веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта немало жителей города пересели на велосипеды);
- магазинам и мастерским оптики;
- мастерским по изготовлению ключей;
- мастерским по ремонту обуви.
Напомним, премьер Шмыгаль уверен, что карантин в Украине продлят до начала мая. Глава правительства отрицает возможность досрочного снятия карантинных ограничений.
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