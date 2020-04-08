Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Инфицированная коронавирусом из Бучи родила здорового ребенка

Комментариев: 0
Это уже второй случай родов в Белой Церкви.
Инфицированная коронавирусом из Бучи родила здорового ребенка
Инфицированная коронавирусом из Бучи родила здорового ребенка
Скриншот

В Белой Церкви инфицированная коронавирусом родила здорового малыша. Сама женщина проживала в Буче. Об этом сообщает ТСН

Читай также: Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль

Это не первый случай родов с женщиной с COVID-19. Ранее жительница Ирпеня с коронавирусом также родила здорового ребенка.

Врачи установили, что дети абсолютно здоровы. 

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси госпитализированы 976 человек с COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Буча, Коронавирус, роды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь