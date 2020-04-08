Инфицированная коронавирусом из Бучи родила здорового ребенка

Это уже второй случай родов в Белой Церкви.

В Белой Церкви инфицированная коронавирусом родила здорового малыша. Сама женщина проживала в Буче. Об этом сообщает ТСН.

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Это не первый случай родов с женщиной с COVID-19. Ранее жительница Ирпеня с коронавирусом также родила здорового ребенка.

Врачи установили, что дети абсолютно здоровы.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси госпитализированы 976 человек с COVID-19.

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