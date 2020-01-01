15 украинцев, приехавших из Крыма, сбежали из обсервации на Херсонщине

Граждане заявили, что отсидят карантин у себя дома и самовольно покинули центр обсервации.

Информация о беглецах отправлена в полицию по месту их жительства hr.npu.gov.ua

Полицейские составили административные протоколы в отношении 15 человек, которые самовольно покинули центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться после возвращения из оккупированного Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17 000 гривен. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

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Через пункт въезда-выезда “Каланчак“ из временно оккупированной территории АР Крым в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.

После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать правила самоизоляции. В отношении 15 нарушителей режима обсервации работники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 “Нарушение правил карантина людей“ КоАП. Всем им грозит штраф от 17 000 гривен.

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Большинство бежавших родом из Западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции.

Напомним, суды отказываются штрафовать украинцев за нарушение карантина. Лишь в одном из десяти случаев суды назначают штрафы по составленным полицией протоколам.

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