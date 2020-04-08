Кабмин просит у Рады полномочий закрывать границу при карантине

Правительство подготовило законопроект, одобрив который парламент, даст Кабмину новые полномочия при карантине.

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду предоставить правительству право временно запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу. Соответствующий законопроект сегодня был одобрен на заседании правительства, пишет Цензор.НЕТ.

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Законопроект определяет также предлагает считать всех граждан, прибывающих из страны или региона со вспышкой особо опасной инфекционной болезни, потенциально зараженными. Их предлагается направлять с профилактическо-карантинной целью в специализированные учреждения на срок, определяемый врачами.

Помимо вышеуказанных ограничений на пересечение государственной границы, документ также предусматривает четкий порядок и правила самоизоляции лиц, у которых есть подозрение на инфекционную болезнь, но нет оснований для госпитализации.

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Среди прочего, законопроект предусматривает, что лица, нарушающие карантин будут нести ответственность в соответствии с законом Украины.

Напомним, суды отказываются штрафовать украинцев за нарушение карантина. Лишь в одном из десяти случаев суды назначают штрафы по составленным полицией протоколам.

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