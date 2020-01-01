Владелец танкера "Делфи" уберет судно за свой счет

Танкер затонул у берегов Одессы 22 ноября 2019 года.

Владелец танкера “Делфи“ пообещал убрать затонувшее судно с берега пляжа в Одессе за свой счет. На данный момент компания готовит на согласование план проведения работ по его подъему и дальнейшему демонтажу. Такой ответ владельцы танкера отправили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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“Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельцем будет таким же оперативным, как и его реакция на обращение внимания Офиса генпрокурора на дело затонувшего танкера“, - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм.

Напомним, ранее сообщалось, что названа причина аварии на танкере “Делфи“. В ходе расследования было установлено, что причиной крушения судна стало его аварийное состояние, а именно отсутствие топлива и масел на борту, потеря правого якоря, несоответствие количества членов экипажа международному свидетельству о минимальном составе экипажа, а также отсутствие системы управления безопасности.

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