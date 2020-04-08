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Дефицит хлеба Украине не грозит – Министр экономики

Комментариев: 1
В Кабмине уверяют, что ситуацию контролируют, а пшеницы в Украине с избытком.
В Украине достаточно хлеба
В Украине достаточно хлеба
wikipedia.org

В Украине нет оснований для возникновения дефицита хлеба и хлебобулочной продукции, ситуация с экспортом продовольственной пшеницы под контролем. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, пишет Цензор.НЕТ.

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“Никакого дефицита продукции, связанной с пшеницей, не будет, оснований для этого нет“, - отметил министр.

По его словам, в стране также нет “усиленного“ экспорта продовольственной пшеницы.

Петрашко сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало меморандум с крупнейшими зернотрейдерами, в котором закреплены неснижаемые остатки. По оценкам министерства, в июле (низкий сезон перед началом нового экспортного маркетингового года) запасы зерна будут в два раза превышать прошлогодний показатель.

Мы мониторим ситуацию по экспорту/импорту всех продуктов. Вводим точечные решения, где видим, что ситуация требует реагирования, например, по гречке и продуктам, где мы частично зависим от импорта. Работаем с теми странами, откуда импортируем аграрную продукцию, - отметил он.

Напомним, “Слуга народа“ заверил, что в Украине достаточно продовольствия. Нардеп говорит, что нет оснований для запрета экспорта зерновых, так как Украина производит больше зерновых, чем потребляет.

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Теги: пшеница, зерно, хлеб, Министерство экономики, Петрашко
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Комментариев (1)
MихасьUA    08.04.2020, 17:23
Оценка:  -22
MихасьUA
Ну раз такое начали верещать,значит точно пара мешков муки дома не помешают.
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