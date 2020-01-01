"Unilever Україна" відправляє дезинфікуючі засоби Domestos та мило Dove для потреб обласних лікарень України

У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, ТОВ «Юнілівер Україна» (Unilever) долучається з ініціативою допомогти українським медикам шляхом забезпечення поставок дезінфікуючих засобів Domestos та засобів особистої гігієни Dove, в обласні лікарні України для протидії розповсюдження та поширення вірусних інфекцій.

Так, починаючи з 23 березня 2020 року, за узгодженням із обласними державними адміністраціями в Україні, компанія розпочала доставку партій дезінфікуючого засобу Domestos за місцями призначення. Кількість поставок по всій Україні складатиме близько 5000 літрів Domestos та 5000 одиниць мила “Dove” для миття рук на загальну вартість близько 500 тис. грн.

«В період загострення епідеміологічної ситуації в Україні та слідкуючи за постійно зростаючими цифрами зараження, компанія не може лишатися осторонь. Те, що ми можемо наразі зробити – забезпечити необхідною кількістю дезінфікуючого засобу Domestos обласні інфекційні лікарні України. Основна діюча антимікробна речовина містить гіпохлорит натрію, рекомендований ВООЗ, для знезараження медичних, побутових та інших приміщень. Я переконаний, що об’єднуючи зусилля та дотримуючись обов’язкових гігієнічних правил та санітарних норм, ми швидше зможемо зупинити розповсюдження вірусної інфекції та вберегти наших громадян від зараження», - прокоментував Генеральний директор ТОВ «Юнілівер Україна» Василь Бовділов.

У складі Domestos міститься основна діюча антимікробна речовина – гіпохлорит натрію, рекомендована (в концентрації 0,5%) до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я для профілактики поширення вірусних інфекцій, ефективної гігієни, а також дезінфекції громадських і житлових приміщень. До засобів Domestos входить гіпохлорит натрію в концентрації від 2 до 5 %, тобто в 4-10 разів більше, ніж радить ВООЗ.

Першою областю, яка отримала допомогу від Unilever, стала Дніпропетровська. Станом на сьогодні, дезінфікуючі засоби також отримали Київська, Чернівецька, Житомирська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Чернігівська, Рівненська, Хмельницька, Волинська та Закарпатська області.

Компанія планує поступово забезпечити засобами дезінфекції та гігієни всі області України. Враховуючи, що попит на дану продукцію надзвичайно високий, працівники Unilever докладають максимум зусиль для того, щоб поставити запланований обсяг продукції у мінімальні строки.

Про компанію:

Компанія Unilever є одним із провідних світових виробників та постачальників продуктів харчування, засобів особистої гігієни, косметичної продукції та товарів по догляду за домом. Кожного дня 2,5 мільярди споживачів використовують продукцію Unilever у понад 190 країнах світу. Кількість працівників компанії сягає 155,000, а обсяг продажів у 2019 році склав 52 млрд. євро.

Україна стала одним із пріоритетних ринків для Unilever глобально. Близько 200 українських співробітників щодня створюють бренди та виготовлять продукцію для споживачів усієї України уже понад 27 років. Протягом останньої декади компанією інвестовано понад 400 млн. євро у розвиток наших торгових марок в Україні. Портфель брендів в Україні включає всесвітньовідомі глобальні, а також локальні бренди, такі як чай Lipton, та Бесіда; супи та основи для приготування страв Knorr; косметична продукція та засоби особистої гігієни: Dove, AXE, Rexona, Love Beauty & Planet, TRESemme`, Clear, Timotei, Pure Line, Бархатные ручки, Camay, Черный жемчуг,100 Рецептов красоты, Closeup, Signal, Forest Balm; засоби для догляду за домом Cif, Domestos та Glorix.