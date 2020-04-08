Генпрокурор открыла против Порошенко дело из-за назначения судей

Венедиктова подозревает, что пятый президент Украины нарушил конституцию.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований дело о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного Суда в 2017 и 2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Дело открыли на основании обращения работников Верховного суда Украины.

Они утверждают, что основания для указов Порошенко от 10 ноября 2017 № 357/2017 и от 7 мая 2019-му № 195/2019 “О назначении судей Верховного Суда“ не соответствуют нормам Конституции Украины и Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей“.

Также в обращении работники суда указали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату из-за так называемой ликвидации Верховного суда.

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Дело открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины Порошенко грозит заключение от 5 до 10 лет.

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Расследование в пяти уголовных производствах по этим фактам 7 апреля поручили следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса генпрокурора.

Отметим, что Ирина Венедиктова участвовала в конкурсе на занятие должности судьи в реформированном Верховном суде, однако не набрала достаточно баллов.

Напомним, Офис Генпрокурора сообщил нардепу Киве о подозрении в избиении человека. Нардеп находится в статусе подозреваемого с 3 апреля.

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