Погода в Украине на 9 апреля: Вновь по-весеннему тепло

Во всех областях Украины будет сухая и теплая погода.

В Украине тепло и без осадков pixabay.com

Погода в четверг, 9 апреля, в Украине будет солнечной, ясной и теплой. Осадков снова не будет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +19 до + 22 градусов тепла, ночью от +1 до +5;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +4… +6;

В центральных областях температура днем от +17 до +20, ночью от +1 до +6;

На востоке страны днем от +14 до +16, ночью от +1 до +5;

На юге Украины днем от +15 до +19 градусов, ночью от +3 до +9;

В Крыму днем +15… +17, ночью +3… +9;

В Киеве днем +17… +19, ночью +4… +6.

Погода в Украине на 9 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 9 апреля, погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную и сухую погоду во всех областях.

Вот уже и появились первые двадцатки среди градусов, следовательно, апрель окончательно победил. Какой бы прохладной ни была ночь, - пишет Диденко.

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