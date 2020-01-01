"С 85 грн до 6 тыс": Любителям жечь сухостой повысят штрафы

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Министры поддержали инициативу повышения штрафов за поджог сухостоя. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

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“Год в год, весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух“ - заявил Денис Шмыгаль.

Поэтому ответственность должна быть усилена. Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс грн - подчеркнул он

Глава Минюста Денис Малюська подтвердил, что существующие размеры штрафов неэффективны. Поэтому и возникла необходимость в их пересмотре.

"Принятие законопроекта позволит усилить административную ответственность за сжигание, а также ввести эффективный механизм борьбы с возникновением и распространением пожаров" - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что в Украине будет создан Совет экономического развития.

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