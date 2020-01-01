Стало известно, когда Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект

До конца этой недели депутаты будут еще только готовить скандальный законопроект к рассмотрению в сессионном зале.

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности“, запрещающий возврат неплатежеспособных банков бывшим владельцам, скорее всего, состоится в понедельник, 13 апреля. Об этом заявил заместитель председателя фракции “Голос“ Ярослав Железняк, пишет Цензор.НЕТ.

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“Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках до этого времени не стоит“, - сказал он.

В законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности“ подано уже 16,381 тыс. поправок.

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Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

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Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название “антиколомойского“, так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Напомним, Кабмин просит у Рады полномочий закрывать границу при карантине. Правительство подготовило законопроект, одобрив который парламент, даст Кабмину новые полномочия при карантине.

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