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Две трети служителей Киево-Печерской лавры подхватили COVID-19

Комментариев: 1
Крупнейший в Украине религиозный центр стал еще и центром опасной инфекции.
В Лавре вспышка инфекции
В Лавре вспышка инфекции
facebook.com/KyivPecherskLavra

Тестирование священнослужителей Киево-Печерской лавры показало массовое инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ICTV.

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Так, отобранные 4 апреля лабораторией “Диаген“ образцы показали, что из 44 духовников Киево-Печерской лавры у 30 получен положительный результат на коронавирус.

Напомним, на Буковине три священника заразились коронавирусом. За последние сутки в Черновицкой области подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19.

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Теги: Киево-Печерская Лавра, коронавирус
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    08.04.2020, 18:00
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Я так полагаю, что на все воля Божья.
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