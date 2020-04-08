Две трети служителей Киево-Печерской лавры подхватили COVID-19

Крупнейший в Украине религиозный центр стал еще и центром опасной инфекции.

Тестирование священнослужителей Киево-Печерской лавры показало массовое инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ICTV.

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Так, отобранные 4 апреля лабораторией “Диаген“ образцы показали, что из 44 духовников Киево-Печерской лавры у 30 получен положительный результат на коронавирус.

Напомним, на Буковине три священника заразились коронавирусом. За последние сутки в Черновицкой области подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19.

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