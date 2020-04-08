ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль "Козак-2М1"

Машина прошла комплексные испытания и соответствует стандартам НАТО.

На вооружение украинской армии поступил бронированный автомобиль “Козак-2М1“, который разработала и серийно производит отечественная компания НПО “Практика“. Указ о принятии машины на вооружение 3 апреля подписал министр обороны Андрей таран, пишет ресурс DefenseExpress.

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Отмечается, что с октября 2018-го по декабрь 2019-го броневик проходил комплексные испытания, в ходе которых проверялись ходовые и эксплуатационные характеристики машины, проводились обстрелы и подрывы.

“Козак-2М1“ соответствует натовским стандартам защиты от стрелкового оружия и противоминной защитой. Бронеавтомобиль способен выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×39 в любой проекции и подрыв 8 кг мины или фугаса под колесом. Для повышения защиты экипажа и десанта он оборудован противоминными сиденьями и многослойной полом.

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Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус, что отличает ее от других аналогичных бронеавтомобилей, которые обычно строят на базе внедорожников или грузовиков.

“Козак-2М1“ весит 14 тонн. Он мобилен и имеет высокую проходимость, а также максимальную скорость до 110 км / ч.

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Всего в ходе испытаний машина преодолела более 15 тысяч километров, в том числе, и по местности, которая предназначена исключительно для движения гусеничной техники.

Главным вооружением “Козак-2М1“ является 12,7 мм крупнокалиберный пулемет НСВ, который установлен в защищенной турели. Он обеспечивает прицельную стрельбу на расстояние до 2 км по наземным целям. Экипаж бронемашины составляет 8 человек — 2 члена экипажа и шестеро бойцов в десантном отделении.

Напомним, армия начала получать новые БМП-1. Всего в войска поставят 37 единиц боевой техники.

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