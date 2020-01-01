В Кировоградской области у шести медиков выявили COVID-19

Всего в Кировоградской области подтверждены 76 случаев заболевания коронавирусом, 27 из них – медики.

В Кировоградской области лабораторно подтверждено шесть новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 среди медработников. Об этом сообщает Кировоградская облгосадминистрация в среду, 8 апреля.

По словам главы ОГА Андрея Балоня, по состоянию на сегодня в регионе заразились 27 медиков.

"Из них шесть врачей из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из областного клинического госпиталя ветеранов войны и один медработник из частной клиники Ацинус", – рассказал чиновник.

Всего в области подтверждены 76 случаев заболевания коронавирусом, два из них – летальные.

Ранее в среду сообщалось, что подтверждено заражение COVID-19 у умершей накануне жительницы Кировоградской области. 77-летняя женщина поздно обратилась в больницу. Она умерла спустя семь минут после госпитализации.

По состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще семь смертей. В целом число жертв достигло 52, еще 35 человек выздоровели.

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