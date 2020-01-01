В Украине от гриппа за неделю умер один человек

Заболеваемость гриппом в Украине на 42% ниже эпидемического порога. С начала сезона умер 71 человек.

Все умершие от гриппа не были вакцинированы

За неделю в результате осложнений гриппа в Украине умер один человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в среду, 8 апреля.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет. За неделю получено сообщение об 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 71); ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине.

За неделю против гриппа было вакцинировано пять человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.

Ранее в Минздраве заявили, что карантин из-за коронавируса привел к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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