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На Николаевщине вторые сутки горит свалка

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Пожарные заявили, что им о возгорании сообщили слишком поздно, что и стало причиной распространения огня.
Под Вознесенском горит свалка
Под Вознесенском горит свалка
mk.dsns.gov.ua

На полигоне твердых бытовых отходов в Вознесенском районе Николаевской области спасатели вторые сутки тушат пожар. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар на свалке возник еще вечером 7 апреля, но в ГСЧС о возгорании сообщили слишком поздно.

"Сообщение на экстренный номер 101 поступило слишком поздно. Это и стало причиной для распространения огня на значительную территорию", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарных огонь успел распространиться примерно на 2 га свалки. К ночи вторника пожар был локализован. Тем не менее, полигон ТБО продолжает гореть "из-за ряда факторов: значительное накопление продуктов гниения и порывистый ветер", которые создавали новые очаги открытого горения и тления. Сообщается, что едкий дым распространяется на очень значительное расстояние, накрыв два близко расположенных поселка и город Вознесенск.

"На момент возникновения пожара на коммунальном предприятии отсутствовала тяжелая техника, что и привело к распространению огня на большую площадь", - также отметили спасатели.

По их словам, в прошлом году на этой свалке неоднократно возникали крупные пожары, тем не менее, власть Вознесенска не приняла меры для предотвращения подобных инцидентов.

 

 

Сегодня также сообщалось, что во Львовской области горит свалка. Предположительно, возгорание мусоросвалки произошло из-за поджога сухой травы.

Напомним, на Бориспольской в Киеве сегодня днем произошел масштабный пожар. Его сложность заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантах отсутствует водоснабжение.

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Теги: свалка, пожар, Николаевская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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