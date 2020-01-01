Пожарные заявили, что им о возгорании сообщили слишком поздно, что и стало причиной распространения огня.

На полигоне твердых бытовых отходов в Вознесенском районе Николаевской области спасатели вторые сутки тушат пожар. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар на свалке возник еще вечером 7 апреля, но в ГСЧС о возгорании сообщили слишком поздно.

"Сообщение на экстренный номер 101 поступило слишком поздно. Это и стало причиной для распространения огня на значительную территорию", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарных огонь успел распространиться примерно на 2 га свалки. К ночи вторника пожар был локализован. Тем не менее, полигон ТБО продолжает гореть "из-за ряда факторов: значительное накопление продуктов гниения и порывистый ветер", которые создавали новые очаги открытого горения и тления. Сообщается, что едкий дым распространяется на очень значительное расстояние, накрыв два близко расположенных поселка и город Вознесенск.

"На момент возникновения пожара на коммунальном предприятии отсутствовала тяжелая техника, что и привело к распространению огня на большую площадь", - также отметили спасатели.

По их словам, в прошлом году на этой свалке неоднократно возникали крупные пожары, тем не менее, власть Вознесенска не приняла меры для предотвращения подобных инцидентов.

Cмотрите фотогалерею: На Николаевщине вторые сутки горит свалка

Сегодня также сообщалось, что во Львовской области горит свалка. Предположительно, возгорание мусоросвалки произошло из-за поджога сухой травы.

Напомним, на Бориспольской в Киеве сегодня днем произошел масштабный пожар. Его сложность заключается в том, что в ближайших пожарных гидрантах отсутствует водоснабжение.

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