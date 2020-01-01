Суперлуние, мусорный флешмоб и пожары: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 8 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 8 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как на Бориспольской в Киеве пылал масштабный пожар, а в Черниговской области за сутки произошло 32 природных пожара.
Украинский Руслан доставил медоборудование в Данию, а разблокированный Ухань показали на фото.
Смотрите фото сегодняшнего Суперлуния-2020, и как астрономы зафиксировали "таинственное" поведение черной дыры.
Австралийцы устроили смешной "мусорный флешмоб", а Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят карантин.
Водитель устроил ДТП на угнанном суперкаре за €700 тысяч, а во время тестов нового Citroen C4 Aircross произошла потасовка.
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