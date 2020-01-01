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Суперлуние, мусорный флешмоб и пожары: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 8 апреля 2020 года.
Австралийцы устроили смешной "мусорный флешмоб"
Австралийцы устроили смешной "мусорный флешмоб"
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Cмотрите фотогалерею Суперлуние, мусорный флешмоб и пожары: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 8 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как на Бориспольской в Киеве пылал масштабный пожар, а в Черниговской области за сутки произошло 32 природных пожара.
 
Украинский Руслан доставил медоборудование в Данию, а разблокированный Ухань показали на фото.
 
Смотрите фото сегодняшнего Суперлуния-2020, и как астрономы зафиксировали "таинственное" поведение черной дыры.
 
Австралийцы устроили смешной "мусорный флешмоб", а Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят карантин.
 
Водитель устроил ДТП на угнанном суперкаре за €700 тысяч, а во время тестов нового Citroen C4 Aircross произошла потасовка.
 
 
 

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Теги: ДТП, Луна, самолет, пожар, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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