Из-за карантина на треть сократилось число краж, грабежей и разбоя

В полиции привели статистику по типичным "уличным" преступлениям.

В период карантина количество разбойных нападений уменьшилось в среднем по стране на 35%. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

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“Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. Ни в одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот количество снижается,“ – заявил полицейский чиновник.

По его словам, в период с 11 марта по 4 апреля 2019 года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период 2020 года их – 16926, то есть на 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом – 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоям ситуация выглядит так: в прошлом – 149, в этом году – 97. Снижение на 34,9%.

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Наименьшее количество разбоев зафиксировано в Луганской, Тернопольской и Львовской областях. Больше всего в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. При этом в Днепропетровской области количество нападений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти в половину.

По кражам наиболее благополучными являются Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области. В Киеве количество краж уменьшилось вдвое.

Меньше грабежей зарегистрировано в Луганской, Житомирской, Ивано-Франковской областях.

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