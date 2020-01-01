В Ивано-Франковске сообщили о первых победах над коронавирусом

В городе снижается заболеваемость COVID-19 и уже второй день нет летальных случаев.

В Ивано-Франковске заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом. По его словам, заболеваемость COVID-19 снижается. Об этом Марцинкив сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он отметил, что несмотря на обострение ситуации в регионе есть и положительные тенденции.

"Уже вторые сутки среди франковцев нет ни одного летального случая. Количество пациентов, которые обращаются в наши городские больницы, уменьшается, что свидетельствует о положительной динамике. 45 пациентов, которые уже полностью вылечились, выписали", - заявил Маркинцив.

Кроме того, городской глава сообщил, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

"Сейчас в медицинских учреждениях города лечат 187 пациентов с положительными экспресс-тестами на COVID-19", - сообщил он, отметив, что большинство пациентов ожидают подтверждения ПЦР-реакцией.

Напомним, несколькоми днями ранее в Ивано-Франковске скончались трое пациентов с подозрением на коронавирус.

Перед этим в перинатальном центре Ивано-Франковска умерла 37-летняя роженица из Болехова, которая недавно вернулась из Польши. Позже у нее лабораторно подтвердили коронавирус.

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