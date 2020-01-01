Выборы по почте. Поляки голосуют в карантин

Польша - единственная европейская страна, которая может отказаться переносить выборы из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус отменил проведение выборов и референдумов во Франции, Сербии, Северной Македонии, Армении и России. Но не в Польше. Соседняя с Украиной страна все еще собирается провести в мае голосование за президента. Причем ради этого готова пойти даже на то, чтобы прошли выборы исключительно в заочном режиме.

Откуда такая настойчивость, разбирался Корреспондент.net.

Выборы в эпидемию

Режим эпидемии был введен в Польше 20 марта. Проводить избирательную кампанию в таких условиях – невозможно. Ни тебе партийных съездов, ни встреч с избирателями, ни традиционной агитации, все только в режиме онлайн.

Но власть хочет проводить выборы именно в срок – в мае. Почему? По данным социологических опросов 65% избирателей готовы проголосовать за действующего президента Анджея Дуду в первом туре, если выборы пройдут в срок. Его главная конкурентка, Малгожата Кидава-Блонська, получает всего лишь 10% голосов, а остальные кандидаты и вовсе находились бы между 4 и 6% поддержки.

Однако если выборы отложат, то ситуация Дуды будет менее однозначной - в таком случае уровень его поддержки падает до 44%. Даже такой результат вполне гарантирует ему переизбрание, однако опрос не учитывает риски экономического кризиса, который дополнительно может снизить рейтинг власти.

Перенос

Оппозиция требует перенести выборы на осень. Вице-премьер-министр, министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин в качестве компромисса провести выборы следующей весной, а не осенью. По его словам, осенью ученые ожидают вторую волну эпидемии, что может вновь поставить под угрозу избирательный процесс. Впрочем, такая инициатива может иметь и другое пояснение - к весне следующего года экономические последствия кризиса уже удастся исправить, что должно стабилизировать рейтинги власти. Но ради этого пришлось бы продлить срок полномочий действующего главы государства Анджея Дуды на один год.

Заочное голосование

Но правящая партия "Право и справедливость" настояла на изменениях в избирательное законодательство, которые бы позволили голосовать на президентских выборах по почте. Сначала такую норму хотели ввести только для людей старше 60 лет, но в итоге уже для всех.

Сначала депутаты польского Сейма отказались внести в повестку дня вопрос заочного голосования на президентских выборах. А тот же Ярослав Говин подал в отставку с поста вице-премьера из-за несогласия с намерением властей проводить выборы, несмотря на пандемию коронавируса.

Но через некоторое время сейм Польши таки поддержал законопроект правящей партии относительно заочного голосования на президентских выборах.

Законопроект предусматривает, что президентские выборы 2020 года будут проводиться исключительно путем заочного голосования. Тот же способ будет применяться во втором туре выборов. Голосование будет проходить без перерыва с 6.00 до 20.00.

EPA Голосование в польском Сейме за выборы по почте

Документ также предусматривает, что если на территории Польши объявлен статус эпидемии, спикер Сейма может распорядиться о переносе сроков выборов.

Законопроект теперь поступит в Сенат. В Сенате большинство у оппозиции, но если после возвращения в Сейм законопроект

Европа и население против

Еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова заявила, что решение Польши в последний момент провести майские президентские выборы по почте из-за пандемии коронавируса вызывало озабоченность ЕС.

"Я очень внимательно следила за этим процессом. Меня волнуют свободные и честные выборы, качество голосования, законность и конституционность такого голосования", - сказала она.

Критики обвиняют власти Польши в том, что она ставит свои политические интересы выше проблем общественного здравоохранения.

"Заочное голосование - это огромное изменение, и такой метод используется впервые, люди к нему не привыкли", - сказала Юрова.

Более половины поляков также не поддерживают идею партии власти о голосовании по почте на выборах президента, таковы результаты опроса United surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna.

Первый вопрос, заданный респондентам: пошли бы ли они на избирательный участок, чтобы проголосовать, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье?

Более 70% опрошенных заявили, что не будут этого делать. Желание проголосовать на избирательном участке выразили более 26% участников исследования, а 2,6% не смогли дать однозначного ответа.

Респонденты также ответили на аналогичный вопрос о заочном голосовании.

В этом случае большинство ответов (более 55%) были отрицательными. Проголосовать по почте хотели бы более 38% опрошенных, 5,6% участников опроса не смогли дать однозначного ответа.

Всего более 57% поляков негативно оценивают идею о заочном голосовании.