На Львовщине второй летальный случай от коронавируса

Мужчина был госпитализирован в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии – с дыхательной недостаточностью и желудочно-кишечным кровотечением.

Во Львовской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусaCOVID-19. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на данные исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Андрея Васько.

По его словам, речь идет о 50-летнем мужчине, диагноз у которого лабораторно подтвердили ночью 7 апреля. Его доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии – с дыхательной недостаточностью и желудочно-кишечным кровотечением.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в реанимации", – сказал Васько.

Отмечается, что по состоянию на вечер среды COVID-19 выявили у 47 жителей области. Состояние девяти – тяжелое, два пациента на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди заболевших – двое несовершеннолетних. За сегодня с подозрением на коронавирус обратились еще 24 человека.

Напомним, утром 8 апреля в Украине насчитывалось 1668 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще семь смертей. В целом число жертв достигло 52, еще 35 человек выздоровели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet