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В Черновицкой области назвали возможную причину вспышки коронавируса

Комментариев: 1
Эпидемиологи считают, что массовое заражение произошло на публичном мероприятии. Специалисты расследуют эту версию.
В Черновицкой области расследуют вспышку коронавируса
В Черновицкой области расследуют вспышку коронавируса

Массовое инфицирование в Черновицкой области, по предварительным данным, произошло после одного из публичных мероприятий. Об этом в среду, 8 апреля, заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в эфире Громадського.

"Был массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло", - заявил Осачук.

В то же время он не рассказал, что это было за мероприятие. Ожидается, что подробности будут после того, как завершится расследование.

Сегодня сообщалось, что в Черновицкой области умерла женщина с подозрением на коронавирус. Также стало известно, что в регионе три священника заразились коронавирусом.

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Теги: Коронавирус, Черновицкая область, вспышка, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    08.04.2020, 21:38
Оценка:  -23
Антибес
Причина коронавируса лишь одна:вернувшееся с"еврозаробитков"бандер ложье рагульё.Больше причин нет.
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