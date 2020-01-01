Кабмин изменил карантинные ограничения

В правительстве уточнили, какие объекты могут работать во время карантинных ограничений, и кто из лиц 60 лет и старше не подлежат самоизоляции.

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook в среду, 8 апреля.

По его словам, эти изменения уточняют перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей в возрасте 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:

Почтовой и курьерской деятельности;

Строительных работ;

По сбору и заготовке отходов;

Учреждения торговли строительными материалами;

Химчистки.

Также в Кабмине разъяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:

Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О противодействии коррупции;

Военнослужащие, сотрудники ВСУ и другие правоохранители;

Лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;

Лица, которые обеспечивают деятельность критических предприятий.

Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления имеют право совершать расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

Ранее в среду премьер Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантина можно не раньше мая. Это буде сделано только при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

Также сегодня Кабмин продлил ряд решений по социальной поддержке людей во время карантина.

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