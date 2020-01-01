Злоумышленники готовили заказное убийство активиста, выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов на Полесье, утверждают в СБУ.

В Ровно сотрудники СБУ изъяли более 600 килограммов янтаря у участников организованной группы, причастной к подготовке заказного убийства. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 8 апреля.

"Сотрудники спецподразделения при многоэтапной спецоперации установили, что злоумышленники готовят заказное убийство представителя одной из общественных организаций. Активист публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях", – говорится в сообщении.

В феврале нынешнего года СБУ задокументировала факты подготовки к совершению преступления и задержали заказчика убийства.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий сегодня оперативники обнаружили место хранения злоумышленниками незаконно добытого янтаря. В ходе обысков в частном доме одного из участников группы правоохранители изъяли более 600 кило "солнечного камня", подготовленного к продаже.

Продолжаются следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно изъяли 600 килограммов янтаря

Ранее в Ровенской области правоохранители в ходе обысков изъяли более 40 кг янтаря. Также были обнаружены оружие, деньги и финансовые документы, подтверждающие операции по скупке, обработке и реализации в значительных объемах янтаря.

Также на Ровенщине полиция задержала участников преступной группировки, ранее нападавшей на правоохранителей, когда те пытались препятствовать незаконной добыче янтаря.

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