Поджигателю Чернобыльского леса вручили подозрение
По вине 27-летнего жителя села Раговка огнем уничтожено пять гектаров леса в зоне ЧАЭС, подчеркнули в полиции.
Правоохранители вручили подозрении мужчине, который устроил лесной пожар в Чернобыльской зоне. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что 27-летнего ранее судимого жителя села Раговка подозревают в совершении преступления в соответствии с частью 1 статьи 245 УК (уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее мужчина признался, что поджигал сухую траву вблизи лесничества, что повлекло за собой неконтролируемый лесной пожар.
"Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества", - уточнили в полиции.
Решается вопрос относительно избрания меры пресечения подозреваемому. Следствие продолжается.
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля и до сих пор его не могут ликвидировать.
Стало известно, что пожар в зоне отчуждения повысил уровень радиации в атмосфере. Теперь он превышает норму в 16 раз.
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