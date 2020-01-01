В МВД уточнили подробности празднования Пасхи

Ведомство разработало формат проведения богослужений, а также предусмотрело возможности для освящения пасхальных куличей.

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба МВД по итогам онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Отмечается, что для проведения обряда освящения куличей и корзин на Пасху предусмотрены несколько возможностей.

Так, в городах священнослужители могут освятить паски непосредственно в пекарнях, на заводах и в магазинах. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник освятит их во время прохода по улицам.

Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми, подчеркнули в МВД.

Кроме того, в храмах будут проводиться службы с участием не более десяти человек. Также предусмотрены трансляции для прихожан в онлайн-режиме.

В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию.

Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

При этом верующим не запрещено посещать храм в индивидуальном порядке, когда там не проводятся богослужения.

"В таком случае число лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей", - указали в МВД.

Напомним, в рамках карантина из-за распространения коронавируса в Украине до 24 апреля запрещены все массовые мероприятия , включая религиозные.

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