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На Буковине более 50 медиков заражены коронавирусом

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За сутки в области выявили 30 новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 303 человека.
В Черновицкой области заразились полсотни медицинских работников
В Черновицкой области заразились полсотни медицинских работников
 
В Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, из них шестеро - на рабочем месте. Об этом 8 апреля сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
 
По его словам, в среду на Буковине зафиксировали 30 случаев заражения коронавирусом. Всего в области инфицированы 303 человека, при этом выздоровели 17 пациентов.
 
Глава ОГА также информировал, что 8 апреля в Черновцах скончалась 66-летняя женщина с подозрением на COVID-19. 
 
 
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области ввели особый режим въезда-выезда из-за распространения коронавируса.
 
Напомним, на утро 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом, из них 52 закончились смертью и 35 - выздоровлением. 
 
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Теги: медики, заражение, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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