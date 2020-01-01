На Буковине более 50 медиков заражены коронавирусом
За сутки в области выявили 30 новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 303 человека.
В Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, из них шестеро - на рабочем месте. Об этом 8 апреля сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
По его словам, в среду на Буковине зафиксировали 30 случаев заражения коронавирусом. Всего в области инфицированы 303 человека, при этом выздоровели 17 пациентов.
Глава ОГА также информировал, что 8 апреля в Черновцах скончалась 66-летняя женщина с подозрением на COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области ввели особый режим въезда-выезда из-за распространения коронавируса.
Напомним, на утро 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом, из них 52 закончились смертью и 35 - выздоровлением.
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