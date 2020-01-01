На Буковине более 50 медиков заражены коронавирусом

За сутки в области выявили 30 новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 303 человека.

В Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, из них шестеро - на рабочем месте. Об этом 8 апреля сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, в среду на Буковине зафиксировали 30 случаев заражения коронавирусом. Всего в области инфицированы 303 человека, при этом выздоровели 17 пациентов.

Напомним, на утро 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом, из них 52 закончились смертью и 35 - выздоровлением.