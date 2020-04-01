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В Одессе ночью горели три авто

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Пожарные тушили сразу три автомобиля, припаркованные в одном из дворов - микроавтобус и два джипа.

В Одессе в ночь на четверг, 9 апреля, произошел пожар во дворе дома – горели три автомобиля, сообщает местное издание 7 канал.

Отмечается, что пожар произошел около 23:00 на улице Академика Королева, 63. По словам очевидцев, горели три припаркованных автомобиля - два джипа и микроавтобус.

Прибывшие пожарные оперативно погасили огонь. На месте работали правоохранители - им предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе сожгли автомобиль активиста. За несколько часов до этого мужчина опубликовал сообщение о том, как полицейские и чиновник охотятся на птиц из Красной книги.

Ранее сообщалось, что неизвестные сожгли автомобиль и.о. главы Госэкоинспекции.

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Теги: автомобили, Одесса, пожар, авто
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Источник: korrespondent.net

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