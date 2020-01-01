Итоги 8 апреля: Изменения правил карантина и полсотни жертв в Украине
В Украине и мире растет число зараженных COVID-19
В Украине на утро 8 апреля зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом, из них 52 закончились смертью и 35 − выздоровлением.
В Минздраве заявили, что показатель смертности от коронавируса в стране составляет 3,1%.
Число инфицированных в мире превысило отметку в 1,5 миллиона. При этом скончались более 88 тысяч человек и 328 тысяч выздоровели.
Лидерами по заражению являются США, Испания, Италия, Франция и Германия.
В МВД уточнили подробности празднования Пасхи
Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.
В частности, в храмах проведут службы с участием не более десяти человек, которые будут транслироваться онлайн.
В городах куличи планируют освятить в пекарнях и магазинах. В сельской местности предусмотрен вариант освящения пасхальных корзин, выставленных за ворота.
Кабмин изменил карантинные ограничения
Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса. Был уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также круг лиц 60 лет и старше, не подлежащих самоизоляции.
Так, теперь разрешена работа почты, курьеров, магазинов стройматериалов и объектов по сбору отходов.
Украина договорилась об обмене пленными с “ЛДНР“
Украина проведет очередной обмен пленными с сепаратистами до Пасхи 19 апреля.
В Офисе президента уточнили, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли “принципиальных договоренностей“ о списках удерживаемых лиц и дате взаимного освобождения.
Генпрокурор открыла против Порошенко дело из-за назначения судей
Генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту незаконного назначения судей Верховного суда.
ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль “Козак-2М1“
Вооруженные силы Украины приняли на вооружение бронированный автомобиль Козак-2М1, который разработало и производит НПО Практика.
Отмечается, что Козак-2М1 соответствует стандартам НАТО по противоминной защите и защите от стрелкового оружия.
Пенсионеры старше 80 лет начали получать доплату
Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать к пенсии 500 гривен.
Как уточнили в Пенсионном фонде, доплата является ежемесячной и предусмотрена почти для 1,5 миллиона пенсионеров.
В Китае из-за COVID-19 закрыли на карантин новый город
Китайский пограничный город Суйфэньхэ закрыли на карантин из-за новых ввозных случаев коронавируса. Отмечается, что такие меры вызвал наплыв зараженных из соседней России.
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