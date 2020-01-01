Итоги 8 апреля: Изменения правил карантина и полсотни жертв в Украине

Кабмин изменил карантинные ограничения; в Украине выросло число умерших от COVID-19: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине и мире растет число зараженных COVID-19

В Украине на утро 8 апреля зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом, из них 52 закончились смертью и 35 − выздоровлением.

В Минздраве заявили, что показатель смертности от коронавируса в стране составляет 3,1%.

Число инфицированных в мире превысило отметку в 1,5 миллиона. При этом скончались более 88 тысяч человек и 328 тысяч выздоровели.

Лидерами по заражению являются США, Испания, Италия, Франция и Германия.

В МВД уточнили подробности празднования Пасхи

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.

В частности, в храмах проведут службы с участием не более десяти человек, которые будут транслироваться онлайн.

В городах куличи планируют освятить в пекарнях и магазинах. В сельской местности предусмотрен вариант освящения пасхальных корзин, выставленных за ворота.

Кабмин изменил карантинные ограничения

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса. Был уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также круг лиц 60 лет и старше, не подлежащих самоизоляции.

Так, теперь разрешена работа почты, курьеров, магазинов стройматериалов и объектов по сбору отходов.

Украина договорилась об обмене пленными с “ЛДНР“

Украина проведет очередной обмен пленными с сепаратистами до Пасхи 19 апреля.

В Офисе президента уточнили, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли “принципиальных договоренностей“ о списках удерживаемых лиц и дате взаимного освобождения.

Генпрокурор открыла против Порошенко дело из-за назначения судей

Генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту незаконного назначения судей Верховного суда.

ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль “Козак-2М1“

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение бронированный автомобиль Козак-2М1, который разработало и производит НПО Практика.

Отмечается, что Козак-2М1 соответствует стандартам НАТО по противоминной защите и защите от стрелкового оружия.

Пенсионеры старше 80 лет начали получать доплату

Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать к пенсии 500 гривен.

Как уточнили в Пенсионном фонде, доплата является ежемесячной и предусмотрена почти для 1,5 миллиона пенсионеров.

В Китае из-за COVID-19 закрыли на карантин новый город

Китайский пограничный город Суйфэньхэ закрыли на карантин из-за новых ввозных случаев коронавируса. Отмечается, что такие меры вызвал наплыв зараженных из соседней России.

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