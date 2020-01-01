Новости Донбасса 9 апреля: Ранен украинский военный

Сепаратисты восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

В течение прошедших суток, 8 апреля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский защитник получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Как сообщается, боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые запрещены “Минском“, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле села Павлополь, Набережное, Гнутово. Кроме того, сепаратисты вели огонь по защитникам Марьинки и Старогнатовки.

Утром 8 апреля враг с направления Калиново выпустил по нашим опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону вблизи Орехового, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм. Также обстрелы зафиксированы неподалеку от Зайцево.

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С начала текущих суток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня возле Красногоровки и Новомихайловки. По состоянию на 07:00 потерь среди украинских защитников нет.

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