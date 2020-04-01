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У Зеленского допустили ослабление карантина до конца месяца

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В Офисе президента будут ориентироваться на ситуацию в ближайшие две недели.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Если украинцы пробудут на карантине из-за вируса COVID-19 еще две недели, то тогда, возможно, до 24 апреля ограничения немного ослабят. В ОП сейчас “смотрят на ближайшие две недели“. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает “Украинская Правда“. 

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“Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то ослабления этой истории“, - сказал он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин, скорее всего, продлят до начала мая. Премьер-министр отрицает возможность досрочного снятия карантинных ограничений.

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Теги: Карантин, Украина, Офис президента, Коронавирус
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