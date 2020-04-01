В Офисе президента заподозрили коронавирус: сотрудницу госпитализировали

В ведомстве появилось подозрение на коронавирус.

В Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на смертельный азиатский вирус COVID-19. Сотрудницу экстренно госпитализировали, провели диагностику, однако ПЦР-тест не подтвердил диагноза.

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Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в интервью УП.

По словам Тимошенко, девушка позвонила в скорую помощь и ее увезли в Александровскую больницу.

Тимошенко добавил, что вирус мог подхватить заместитель или руководитель Офиса, или другие работники ОП. Между тем, у них на такой случай пока нет четко составленного плана действий.

О медицинской какой-то части, то это произойдет в общем порядке. Я так понимаю, что нас, наверное, повезут в Александровскую больницу, если потребуется госпитализация. А так в рабочем порядке все едут сначала на самоизоляцию, если что-то подтверждено. Пока в Офисе ничего такого не было, - сказал Тимошенко.

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Также он подчеркнул: если заболеет председатель Офиса или его заместители - порядок работы будет аналогичным, как и в случае, когда те идут в отпуск.

О каких-то мерах, чтобы мы поменьше пересекались, например, мне поставили такую штуку для видеоконференций... Ежедневно президент проводит селекторные совещания в режиме видеоконференции. Мы раньше этого не делали, раньше встречались, - сказал Тимошенко.

Напомним, Зеленскому делали тест на COVID-19. Также тест сделали Денису Шмыгалю.

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