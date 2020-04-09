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Сколько получает Артем Сытник: Детали

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Стала известна зарплата директора НАБУ за март.
Директор НАБУ Артем Сытник
Директор НАБУ Артем Сытник
nabu.gov.ua

Стала известна зарплата за март директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Его зарплата составила 224 495 гривен. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос “Украинских новостей“. 

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Так, должностной оклад Артема Сытника составил 102 097 гривен, доплата за выслугу лет - 40 838 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне - 10 209 гривен, доплата за ранг государственного служащего  - 647 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 20 419 гривен, командировочные за три дня - 29 665 гривен, отпускные за три дня - 20 617 гривен.

После уплаты налогов и сборов он получил на руки 180 719 гривен.

Зарплата Артема Сытника
Зарплата Артема Сытника
ukranews.com

Напомним, ранее сообщалось, что “Слуги народа“ инициируют увольнение Сытника. В пояснительной записке отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанное с коррупцией, парламент может рассмотреть увольнение чиновника. 

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Теги: Сытник, НАБУ, Зарплата, Доход
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Комментариев (2)
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nazareth_fed    09.04.2020, 11:00
Оценка:  0
nazareth_fed
Вражаюча аргументація корумпованої схеми отримання необгрунтованої непомірної зарплатні (узаконена крадіжка) абсолютно недієвої посадової особи. Єдине, що можна побажати, щоб нарахування ЗП для простих людей йшло за таким же сценарієм
alex-zol    09.04.2020, 10:42
Оценка:  -20
alex-zol
бездельник
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