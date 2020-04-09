Сколько получает Артем Сытник: Детали

Стала известна зарплата директора НАБУ за март.

Стала известна зарплата за март директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Его зарплата составила 224 495 гривен. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос “Украинских новостей“.

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Так, должностной оклад Артема Сытника составил 102 097 гривен, доплата за выслугу лет - 40 838 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне - 10 209 гривен, доплата за ранг государственного служащего - 647 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 20 419 гривен, командировочные за три дня - 29 665 гривен, отпускные за три дня - 20 617 гривен.

После уплаты налогов и сборов он получил на руки 180 719 гривен.

Зарплата Артема Сытника ukranews.com

Напомним, ранее сообщалось, что “Слуги народа“ инициируют увольнение Сытника. В пояснительной записке отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанное с коррупцией, парламент может рассмотреть увольнение чиновника.

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