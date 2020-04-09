Могут ли комары переносить коронавирус: Комаровский дал ответ

Известный доктор дал ответ на популярный вопрос.

Доктор Евгений Комаровский заявил, что комары не способны переносить коронавирусную инфекцию Covid-19.

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Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

По словам доктора, инфекция передается от человека к человеку обычно при тесном контакте с инфицированным пациентом.

Комаровский отметил, что коронавирус распространяется при кашле или чихании, через капли слюны или выделений из носа.

Медицинская наука не имеет никакой информации о том, что коронавирусы переносятся насекомыми. Поэтому не переносятся никакие, в том числе Covid-19, - сказал он.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, какими продуктами запастись на время карантина. Украинский педиатр дал несколько советов.

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