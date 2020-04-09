На уроке онлайн-школы перепутали океаны
Учительница допустила ошибку во время урока географии в 10 классе.
Во время онлайн-урока для 10 класса учительница географии ошиблась в названиях океанов.
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“Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане”, - сказала преподаватель.
Как известно, западное и южное побережье Австралии омывают моря Индийского океана. А Атлантический океан не имеет отношения к Австралии.
Напомним, 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов в онлайн и телетрансляциях.
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