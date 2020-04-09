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На уроке онлайн-школы перепутали океаны

Комментариев: 2
Учительница допустила ошибку во время урока географии в 10 классе.
Учительница перепутала океаны
Учительница перепутала океаны
кадр из видео

Во время онлайн-урока для 10 класса учительница географии ошиблась в названиях океанов.

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“Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане”, - сказала преподаватель.

Как известно, западное и южное побережье Австралии омывают моря Индийского океана. А Атлантический океан не имеет отношения к Австралии.

Напомним, 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов в онлайн и телетрансляциях.

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Теги: Австралия, школа, география, карантин, океан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MykRom    09.04.2020, 14:17
Оценка:  0
MykRom
Да какая разница. Оман ведь намного ближе.
МаксимУм    09.04.2020, 13:25
Оценка:  +14
МаксимУм
И что теперь? Океаны перемещать? На быкмире каждый день сотни ошибок и ничего страшного.
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