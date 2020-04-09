На уроке онлайн-школы перепутали океаны

Учительница допустила ошибку во время урока географии в 10 классе.

Во время онлайн-урока для 10 класса учительница географии ошиблась в названиях океанов.

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“Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане”, - сказала преподаватель.

Как известно, западное и южное побережье Австралии омывают моря Индийского океана. А Атлантический океан не имеет отношения к Австралии.