В МОЗ озвучили данные о количестве госпитализированных с COVID-19

Минздрав рассказал, сколько украинцев с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ.

В Украине с вирусом COVID-19 госпитализировано 848 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 38 больных COVID-19. Также в больницу с коронавирусом попали 40 детей. Об этом заявил и.о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин на брифинге.

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“Всего госпитализировано 848 человек, из них 40 детей. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 38 больных, на амбулаторном лечении находится 941 человек. В результате осложнений из-за коронавируса умерли 57 человек, из них 31 женщина и 26 мужчин“, - сказал Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 224 новых заражений.

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