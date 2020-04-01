У Зеленского озвучили стоимость рейса за медсредствами в Китай

На данный момент авиарейсы осуществляет частная авиакомпания SkyUp.

Один авиарейс из Украины в Китай для доставки необходимых в борьбе с пандемией медицинских средств стоит порядка 150-180 тысяч долларов. Об этом в интервью УП рассказал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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По словам Тимошенко, первый рейс осуществлялся на военном грузовом самолете Ил-76. Стоимость хендлинговых услуг, то есть заправки и парковки, выходила около 250-300 тысяч долларов. После первого такого полета, грузовой Ил заменили на более дешевые самолеты коммерческих авиакомпаний.



"Далее два Scat осуществили полеты - это казахи дали нам свой большой самолет 767. И сейчас мы перешли на SkyUp...SkyUp сам к нам пришел и говорит: смотрите, у нас нет никаких полетов, но у нас самолеты стоят. Давайте мы сейчас разберем самолеты, снимем сиденья и будем выполнять карго-рейсы. Дали цену гораздо дешевле, чем это все стоит, и мы летаем сейчас SkyUp, а также договариваемся с МАУ", - отметил Тимошенко.



Напомним, в Офисе Президента рассказали, что самолеты в Китай за масками будут летать один за другим.

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