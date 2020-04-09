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Депутатам, судьям и мэрам от 60 лет разрешили отказаться от самоизоляции

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Известно, какие категории украинцев от 60 лет могут не сидеть в самоизоляции.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Кабинет министров Украины разрешил некоторым категориям граждан от 60 лет не сидеть в самоизоляции.

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Об этом говорится во вчерашнем решении правительства, которое уточняет карантинные меры в Украине. 

Условия самоизоляции могут не соблюдать представители власти. В частности, речь идет о депутатах всех уровней, судьях, мэрах городов. Также это касается военных, медиков и работников предприятий критической инфраструктуры. 

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Между тем, Кабмин рекомендует людям старшего возраста избегать социальных контактов - поскольку они в группе риска по коронавирусу. 

Напомним, в Минздраве не считают целесообразным массовое тестирование на COVID-19. В ЦОЗ минздрава отмечают, что технически, это почти невозможно сделать.

 

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Теги: коронавирус, самоизоляция, вирус, Кабмин
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Комментариев (1)
korvin_ral    09.04.2020, 12:44
Оценка:  0
korvin_ral
А остальные плебеи пусть сидят дома.
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