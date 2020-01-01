Глава НАПК в марте получил 122 500 грн

Известна зарплата топ-чиновника НАПК.

В марте глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заработал 122 500 гривен.

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Об этом со ссылкой на ответ из ведомства пишут "Украинские новости".

В частности, в марте Новикову было начислено 122 517 гривен зарплаты. Из них 84 080 гривен составил оклад чиновника. Еще 25 825 гривен составляет надбавка за выслугу лет. Также в эту сумму входят 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Документ ukranews.com

Напомним, стала известна зарплата за март директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Его зарплата составила 224 495 гривен.

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