Глава НАПК в марте получил 122 500 грн
В марте глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заработал 122 500 гривен.
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Об этом со ссылкой на ответ из ведомства пишут "Украинские новости".
В частности, в марте Новикову было начислено 122 517 гривен зарплаты. Из них 84 080 гривен составил оклад чиновника. Еще 25 825 гривен составляет надбавка за выслугу лет. Также в эту сумму входят 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.
Напомним, стала известна зарплата за март директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Его зарплата составила 224 495 гривен.
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